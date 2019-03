Rapolano: letture per bambini 0-6 anni con “Nati per leggere”  

Al via quattro incontri, da mercoledì 13 marzo, per festeggiare i venti anni del programma nazionale di lettura

RAPOLANO TERME. Quattro incontri dedicati alle letture per bambini da 0 a 6 anni per festeggiare i venti anni del programma nazionale “Nati per leggere”. Sono quelli che prenderanno il via alla biblioteca comunale di Rapolano Terme con il titolo “Festeggiamo 20 anni di Nati per leggere con Storie a #bassavoce – 1999-2019” mercoledì 13 marzo, dalle ore 17 alle ore 18.30, con replica mercoledì 17 aprile, nello stesso orario. Gli incontri, poi, si sposteranno all’asilo nido “Jacopo Benedetti”, dove sono previsti mercoledì 8 maggio e mercoledì 5 giugno, ancora dalle ore 17 alle ore 18.30.

Informazioni. I quattro incontri sono promossi da Associazione Culturale TvSpenta, asilo nido “Jacopo Benedetti”, Cooperativa sociale Koinè, associazione di promozione sociale Mamma S@cial, biblioteca comunale di Rapolano Terme e Redos, Rete Documentaria Senese. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare i numeri 366-6115762 (Vanessa) e 338-3191323 (Veronica).