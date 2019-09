Rapolano: domenica appuntamento con “Puliamo il mondo”

Ritrovo alle ore 15 allo stadio comunale per una nuova edizione dell’iniziativa di tutela ambientale

RAPOLANO TERME. Il Comune di Rapolano Terme rinnova anche quest’anno l’adesione a “Puliamo il mondo”, iniziativa di volontariato ambientale organizzata in tutta Italia da Legambiente. L’appuntamento è per domenica 22 settembre, con ritrovo alle ore 14.30 presso lo stadio comunale di Rapolano Terme, dove i partecipanti riceveranno il kit per raccogliere i rifiuti negli spazi verdi del paese. La passeggiata ecologica partirà alle ore 15 in compagnia degli operatori di Sei Toscana e si chiuderà alle ore 17 con il ritorno allo stadio comunale rapolanese, dove i partecipanti troveranno una merenda e giochi per bambini e aperitivi per gli adulti. L’iniziativa è gratuita ed è promossa dal Comune di Rapolano Terme in collaborazione con l’associazione culturale TVSpenta.

“L’amministrazione comunale di Rapolano Terme – afferma l’assessore all’ambiente, Federico Vigni – ha confermato anche quest’anno con piacere la sua adesione a ‘Puliamo il Mondo’, un’iniziativa ormai consolidata che fa parte di altre azioni promosse dal Comune sul nostro territorio per incentivare una crescente tutela ambientale. Grazie alle attività messe in campo negli ultimi anni e alla collaborazione sempre più attenta dei cittadini, che ringrazio, Rapolano Terme ha superato la soglia del 65 per cento di raccolta differenziata prevista dalle normative europee e vogliamo crescere ancora. Con questo obiettivo – aggiunge Vigni – stiamo preparando un programma di educazione ambientale rivolto alle scuole che punterà sulla riduzione della plastica e dei rifiuti, temi sempre più importanti per il futuro che possono contare sui bambini come ‘veicoli’ di buone pratiche per raggiungere anche le famiglie”.