Rapolano: domani l’appuntamento con Calici di Stelle 

A partire dalle 21, musica e degustazioni nelle piazze e in altri spazi del centro, accanto a osservazione del cielo

RAPOLANO TERME. Fervono i preparativi a Rapolano Terme per l’appuntamento con Calici di Stelle, in programma domani, venerdì 9 agosto, a partire dalle ore 21, con una nuova formula che animerà le piazze del centro storico e altri spazi con musica, degustazioni e osservazioni di pianeti e stelle. Per la prima volta, inoltre, sarà aperta al pubblico “Casa Pulselli” dove, all’inizio del 1900, abitò Edoardo Pulselli, cittadino rapolanese che permise a Rapolano di essere tra i primi Comuni italiani ad avere l’illuminazione ad acetilene grazie ai suoi studi. La serata sarà arricchita dalle proiezioni dell’Agenzia Aerospazio Tecnologie, azienda con sede a Rapolano Terme ed eccellenza nel settore aereospaziale a livello italiano e internazionale.

Il programma. L’evento prenderà il via da Piazza Matteotti, dove sarà possibile acquistare i ticket per le degustazioni e assaggiare vini bianchi e rosati e piatti con prodotti locali accompagnati dalla musica del gruppo Carbonara Blues. In Piazza dei Monaci, invece, lo stand delle degustazioni vedrà protagonisti tre spumanti, affiancati dalla musica del gruppo Alìpio Carvalho Neto, mentre in Piazza del Castellare ci saranno vini rossi e il gruppo Sorgente Musicale. Nei giardini pubblici in Piazza della Repubblica sarà possibile osservare pianeti e stelle guidati dal Gruppo Astrofili Amici di Rapolano, mentre il Centro culturale “La Piana”, in zona Monaci, ospiterà le proiezioni dell’Agenzia Aerospazio Tecnologie.

Informazioni. Calici di Stelle a Rapolano Terme è promosso dall’amministrazione comunale in collaborazione con Associazione nazionale Città del Vino, Movimento del Turismo del Vino e con i ristoranti del luogo: Osteria il Granaio, Ristorante Modì, Ristorante Torricelli 1963, Sapori in Torre e Alimentari La Dispensa.