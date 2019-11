Rapolano: continua la campagna abbonamenti del Teatro del Popolo

RAPOLANO TERME. Sabato 9 e domenica 10 novembre continua la campagna abbonamenti per la stagione 2019-2020 al Teatro del Popolo di Rapolano Terme. Dopo i primi giorni dedicati alle conferme, sarà possibile sottoscrivere i nuovi abbonamenti presso la biglietteria del Teatro aperta sabato 9 novembre, dalle ore 16 alle ore 19, e domenica 10 novembre, dalle ore 10 alle ore 12. Dai giorni successivi, sarà possibile contattare il numero 331-8181776 oppure l’indirizzo di posta elettronica teatrorapolano@gmail.com. Il cartellone del teatro rapolanese, promosso da Comune e Fondazione Toscana Spettacolo onlus con la collaborazione dell’Associazione Filarmonico Drammatica di Rapolano Terme, prenderà il via sabato 7 dicembre e proporrà sette spettacoli che vedranno salire sul palcoscenico attori noti a livello nazionale quali Paolo Hendel, Lella Costa, Sebastiano Lo Monaco, Ambra Angiolini e Lucia Poli.

Informazioni. I prezzi degli abbonamenti, mantenuti invariati rispetto alla precedente stagione teatrale, prevedono il posto unico al costo di 60 euro; biglietto intero a 14 euro e ridotto a 10 euro. Sono previste riduzioni per studenti universitari iscritti ad atenei toscani, con la Carta dello Studente promossa dalla Fondazione Toscana Spettacolo onlus, e per spettatori under 30. Per maggiori informazioni e per conoscere tutti gli spettacoli del cartellone, è possibile visitare anche il sito www.toscanaspettacolo.it.