Radicofani: costituito il Comitato Civico Il Poggetto

RADICOFANI. I soci fondatori comunicano che in vista delle elezioni amministrative 2019 nel Comune di Radicofani si è costituito un Comitato Civico denominato “IL POGGETTO”.

Scopo del Comitato è quello di elaborare e raccogliere le idee, i contributi e le proposte che emergeranno da parte dei cittadini del territorio comunale per arrivare ad una proposta civica da confrontare con i candidati alla carica di sindaco.

L’intento è quello di portare un proprio contributo alla stesura di un programma amministrativo che rispecchi le esigenze più rappresentate della popolazione nonché delle idee di sviluppo del territorio comunale e non per ultimo i suggerimenti dei nostri giovani sulle loro esigenze e su come vedono il futuro del territorio in cui vivono e vogliono continuare a vivere.