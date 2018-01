Potenziamento del servizio nella frazione di Castelnuovo Berardenga e Monteriggioni

Autobus Tiemme

CASTELNUOVO BERARDENGA. Tre nuove fermate a Quercegrossa per potenziare il collegamento della linea urbana 35 che unisce la frazione di Castelnuovo Berardenga e Monteriggioni a Siena. Sono quelle che diventeranno operative da lunedì 8 gennaio su via Guido Rossa e via di Petroio, grazie a una riorganizzazione del servizio di trasporto pubblico sostenuto da risorse della Provincia di Siena e dal Comune castelnovino in accordo con Tiemme Toscana Mobilità.

“Il potenziamento del collegamento urbano con Siena – afferma Fabrizio Nepi, sindaco di Castelnuovo Berardenga – darà risposte concrete alle richieste emerse anche dagli incontri con i cittadini di Quercegrossa e offrirà un servizio più efficiente agli utenti che vivono nella zona di Petroio, compresi numerosi studenti che frequentano le scuole senesi. Ringrazio Tiemme Toscana Mobilità per la disponibilità e la collaborazione mostrata nei confronti del Comune, che si è fatto portavoce delle istanze dei suoi cittadini mettendo a disposizione anche una parte delle risorse necessarie per ampliare il servizio”.