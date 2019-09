Puliamo il Mondo. Il buon esempio parte dai più piccoli

Appuntamento il 20 e 21 settembre a Bagno Vignoni. Coinvolti gli alunni della 5ta elementare e della 2da media di San Quirico d’Orcia

SAN QUIRICO D’ORCIA. Educazione ambientale partendo dai più piccoli. E’ Bagno Vignoni il luogo scelto dal Comune di San Quirico d’Orcia che ha aderito all’edizione 2019 di Puliamo il Mondo, l’evento nazionale promosso da Legambiente, in programma venerdì 20 e sabato 21 settembre.

Domani, venerdì 20 settembre gli alunni della classe 5ta della scuola elementare e sabato 21 delle classi 2da delle medie, aiutate da insegnanti e volontari, saranno impegnati in due mattinate di pulizia di diverse aree di Bagno Vignoni che in alcuni casi presentano rifiuti abbandonati. I partecipanti saranno muniti di kit e sacchi per la raccolta e al termine della mattinata il Comune di San Quirico d’Orcia offrirà una colazione negli spazi del Parco Sorbellini.

L’intento dell’iniziativa non è solo quello di pulire i luoghi dalla spazzatura abbandonata incivilmente, ma di richiamare a una maggiore attenzione sui rifiuti che tutti noi produciamo in misura sempre maggiore e che dobbiamo imparare a gestire responsabilmente.

Per conoscere i dettagli dell’evento e per contribuire all’iniziativa o offrirsi volontari: Martina 333.2782188; Giulio 346.7667946. Info sull’iniziativa di Legambiente: https://www.puliamoilmondo.it/index.php