Progetto Acea: sabato la seconda audizione dell’inchiesta pubblica

Dopo il primo incontro preliminare di martedì 12 novembre, il prossimo incontro è fissato per sabato 23 novembre dalle ore 15.30 al Teatro Mascagni

CHIUSI. A Chiusi proseguono le audizioni dell’inchiesta pubblica promossa dalla Regione Toscana sul progetto presentato dalla società Acea al Comune di Chiusi per la realizzazione di un impianto di recupero di fanghi biologici prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane, mediante processo termo-chimico, per la produzione di bio-lignite. Dopo il primo incontro preliminare di martedì 12 novembre, sabato 23 novembre dalle ore 15.30 si svolgerà al Teatro Mascagni. Il programma dei lavori prevede illustrazione del progetto e dello studio di impatto ambientale da parte del proponente, la relazione del Presidente che illustrerà i pareri degli enti e le osservazioni pervenute nell’ambito del procedimento in oggetto; interventi dei partecipanti a partire da coloro che hanno presentato osservazioni nel corso del procedimento e le controdeduzioni del proponente. Come accaduto per la prima audizione per partecipare all’inchiesta pubblica è necessaria la registrazione che deve essere effettuata entro le ore 15 del 21 novembre 2019 con una delle seguenti modalità: comunicazione indirizzata al Comune di Chiusi a mezzo PEC al seguente indirizzo protocollo.chiusi@legalmail.it , o a mezzo fax al seguente numero 0578/227864 o per posta ordinaria al seguente indirizzo Comune di Chiusi Piazza XX Settembre, 1.