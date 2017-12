Il presepe vivente di San Regolo a Gaiole in Chianti

Martedì 26 dicembre e domenica 7 gennaio, dalle 16 alle 19, la Natività rivive ai piedi del castello di Brolio

GAIOLE IN CHIANTI. Dopo il successo della scorsa edizione, torna il presepe vivente ai piedi del castello di Brolio, nello scenario naturale dell’oratorio di San Regolo, martedì 26 dicembre e domenica 7 gennaio. L’iniziativa, promossa dalle parrocchie del Chianti, si svolgerà dalle ore 16 alle ore 19.

La piazza e l’oratorio dietro la chiesa si animeranno con una rievocazione dei tanti mestieri del tempo, pastori, falegnami, ci sarà anche la sinagoga, la reggia di Erode, l’accampamento del governatore Quirinio. Un bellissimo presepe vivente con tanti figuranti in costume d’epoca in uno scenario magico. E per rifocillarsi caldarroste, donzelle, schiacciate cotte in forno, bruschette con olio, vin brulè, té e crostate.