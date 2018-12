Pranzo con i familiari, mercatini, tombola, musica e teatro

Tante iniziative nelle strutture della FTSA in occasione del Natale

SIENA. Un dicembre ricco di eventi per le strutture della Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa. Ad aprire il calendario sono stati nei giorni scorsi il Centro Diurno Simonetta Traversari di Poggibonsi con l’inaugurazione del consueto mercatino dei prodotti confezionati dagli anziani. I festeggiamenti natalizi proseguiranno a Poggibonsi presso la RSA Gandini mercoledì 19 dicembre dalle 15.30 con la festa di Natale al Centro diurno e la rappresentazione teatrale del progetto Teatro intergenerazionale con i ragazzi del doposcuola. Martedì 18 dicembre, invece, appuntamento doppio con il pranzo di Natale alla RSA Gandini a Poggibonsi e alla RSA di San Gimignano, per tutti gli ospiti e i loro parenti. Presso il Bagolaro di San Gimignano, inoltre, la comunità è invitata per venerdì 14 dicembre alle ore 14.30 alla proiezione della celebre pellicola Ritorno a Casa Gori e alla merenda che seguirà.

Tanti gli appuntamenti anche alla RSA Bottai di Colle Val d’Elsa, dove mercoledì 12 dicembre dalle ore 15 è in programma il gioco del Musichiere, giovedì 13 dicembre l’incontro intergenerazionale con la Scuola Elementare di Campiglia, mercoledì 19 dicembre la grande Festa di Natale con l’esibizione dei Teatranti Colligiani e l’arrivo di Babbo Natale, giovedì 20 dicembre il torneo di briscola, lunedì 24 dicembre il lancio del panforte, per chiudere giovedì 27 dicembre con la tombola di fine anno.

Appuntamento da non perdere anche al Mulino di Poggibonsi dove giovedì 20 dicembre dalle 17.30 operatori, ragazzi e familiari si ritroveranno per scambiarsi i consueti auguri di Natale, accompagnati dalle note del Music Tribe e dei suoi piccoli allievi.