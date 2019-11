Potere al Popolo: in marcia per ascoltare. Si parte da Sovicille

Oggi, 29 novembre, assemblea pubblica per presentare il progetto, per condividere esperienze anche con chi vive ed è attivo sul piano politico, sociale e culturale nel territorio

SOVICILLE. Seguendo il motto zapatista “camminare domandando” abbiamo deciso di metterci in marcia e di spostarci attraverso la provincia per ascoltare esigenze, problemi, idee, creare spazi di confronto e di dialogo.

La prima tappa sarà a Sovicille, dove si terrà una assemblea pubblica per presentare il progetto, per condividere esperienze anche con chi vive ed è attivo sul piano politico, sociale e culturale nel territorio e per cominciare a trovare gli strumenti adeguati per migliorare la vita materiale e immateriale delle comunità e dei singoli.

Ogni tappa arricchirà la “cassetta degli attrezzi” che ci porteremo dietro e che servirà a connettere le comunità, a socializzare i problemi e ad arginare in prima istanza la disgregazione sociale che è uno dei principali problemi comuni a tutto il territorio provinciale, insieme alla disoccupazione giovanile e alla mancanza di spazi sociali.

Ci vediamo il 29 Novembre alle 19.00 presso la biblioteca comunale di Sovicille per un aperitivo popolare e poi alle 20.30 per l’assemblea.