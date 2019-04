Poggibonsi ricorda la Liberazione

Giovedì 25 aprile per il 74° anniversario deposizione della corona al monumento alla Resistenza

POGGIBONSI. Il 25 aprile prossimo ricorre il 74° anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo. Come ogni anno l’amministrazione comunale procederà con la cerimonia commemorativa organizzata insieme all’Anpi di Poggibonsi. Alle 11 raduno in piazza Cavour e partenza del corteo cittadino verso via della Repubblica, piazza Rosselli, piazza Berlinguer per arrivare in piazza Mazzini dove alle 11,30 sarà deposta la corona d’alloro al monumento alla Resistenza realizzato dall’artista Umberto Mastroianni e vi sarà l’intervento delle Istituzioni.

L’iniziativa rientra nelle celebrazioni promosse a livello di area dai comuni della Valdelsa sulla base di un apposito protocollo (quest’anno è Monteriggioni il Comune capofila). Per valorizzare tale anniversario a livello di area, l’amministrazione aderisce al concorso interdisciplinare “Come vedo il 25 aprile” rivolto ai giovani Anpi e agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado, patrocinato di concerto con il Comune di Castelfiorentino e con il Comune di San Gimignano.

Inoltre il Comune di Poggibonsi sarà presente alla cerimonia ufficiale promossa a livello provinciale che si svolgerà nel pomeriggio del 25 aprile a Siena.