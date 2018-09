Poggibonsi: riaprono i termini per il contributo affitti

Bando riaperto fino al 5 ottobre per recepire quanto stabilito in una recente sentenza della Corte Costituzionale. Chi ha già presentato domanda non deve rifarlo

POGGIBONSI. Riaprono i termini del bando per il contributo affitti al Comune di Poggibonsi, così come in altri Comuni toscani. La riapertura è legata alla sentenza della Corte Costituzionale 166/2018 che ha dichiarato la non conformità del requisito di storicità della residenza per cittadini extracomunitari (da 10 anni in Italia e da 5 in Toscana).

Il bando dunque riapre senza questo requisito per l’accesso.

Le persone che hanno già presentato richiesta nel mese di aprile non devono farlo di nuovo. Le nuove eventuali domande ammesse si aggiungeranno a quelle già presenti andando a formare una unica graduatoria che dovrà pervenire alla Regione Toscana entro il 31 ottobre per non compromettere l’attribuzione del fondo regionale.

Il bando è ripubblicato da oggi, 19 settembre fino al 5 ottobre. Documenti e informazioni anche sul sito del Comune.