Piccoli cantanti crescono con lo “Zecchino del Garbo”

I bambini delle scuole materna e elementare di Asciano si esibiranno con brani che hanno fatto la storia della musica italiana, dal vinile al jukebox

ASCIANO. Dagli anni ’60 agli anni ’80 in musica con le esibizioni dei bambini di Asciano. E’ lo “Zecchino del Garbo”, l’iniziativa organizzata dal Gruppo Donatori di Sangue Fratres, in occasione delle iniziative in programma per la tradizionale Festa annuale dell’associazione. Venerdì 18 maggio al Salone Dancing Piramidi i bambini delle scuole materna e elementare di Asciano si esibiranno con brani che hanno fatto la storia della musica italiana, dal vinile al jukebox (ore 21,15 – ingresso libero). A presentare la serata saranno Andrea Moscadelli e Giovanni Consumi. Lo “Zecchino del Garbo”, che rientra nel calendario degli eventi del Comune, è un’iniziativa pensata per offrire un’occasione di svago a grandi e piccoli e per sensibilizzare sull’importanza della donazione.