Personale di Ciro Palladino alla galleria Artù di Colle

Ciro Palladino, nato nel 1952 a Torre Del Greco, diplomato presso l’Istituto d’arte di Torre del Greco sotto la guida del maestro Renato Barisani, ha frequentato per qualche anno il corso di scenografia del Prof. Stefanucci presso l’Accademia di Bellearti di Napoli. Lasciata poi l’Accademia per oltre dieci anni contemporaneamente alla ricerca pittorica ha operato nel campo del design contemporaneo e dell’archittettura. Già da giovanissimo si muove nell’ambito dell’anacronismo per poi approdare,nel corso degli anni ad una personale dimensione pittorica che lo vede indagare un mondo dagli aspetti misteriosi ed enigmatici. Un mondo di sensibilità sotterranee, dove ogni emozione anche quella più nascosta è capace di risvegliare suggestioni complesse… un viaggio dell’uomo nel profondo della sua stessa esistenza.