Per Monteriggioni incontra il mondo rurale del territorio

MONTERIGGIONI. Il mondo rurale del territorio di Monteriggioni sarà al centro dell’incontro che si terrà giovedì 2 maggio alle ore 21 presso il Circolo di Abbadia Isola. L’iniziativa, dal titolo “Più Forza al Mondo Agricolo” è organizzata dalla lista civica Per Monteriggioni – Raffaella Senesi Sindaco ed è la prima di una serie di appuntamenti sul territorio che mirano a coinvolgere associazioni, aziende e cittadini sulle tematiche più importanti per il comune di Monteriggioni. All’incontro parteciperanno la candidata sindaco Raffaella Senesi e i due candidati al consiglio comunale della lista Per Monteriggioni, Fabio Lattanzio e Luca Passalacqua.