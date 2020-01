Per abbattere le barriere architettoniche arriva “Colle Superabile”

Incontro sabato, 18 gennaio, alle ore 17,00 presso il Palazzo San Lorenzo

COLLE DI VAL D’ELSA. Sabato 18 gennaio si terrà un incontro al fine di valutare e proporre l’abbattimento delle barriere architettoniche nella nostra città.

Questo evento è stato pensato e proposto dai membri del comitato Be Colle, in collaborazione con la Pro.Loco di Colle di Val d’Elsa, al fine di rendere più accessibili i luoghi incantevoli della nostra Colle anche ai cittadini e turisti con disabilità.

“Sono felice di organizzare questo incontro” – dice Daniele Tozzi, Presidente di Be Colle – “con ospiti competenti in materia per discutere e cercare di risolvere le numerose e gravi mancanze che si rilevano nel territorio colligiano.

Con questa proposta vorremmo offrire al nostro paese un motivo in più per essere valorizzato ed amato.

Non parleremo soltanto di eliminare le barriere fisiche, che è il primo passo per garantire a tutti pari dignità, ma parleremo anche delle barriere dell’informazione che non consentono a Colle di essere conosciuta e quindi non la rendono appetibile sotto il punto di vista turistico. L’Italia negli anni ha adottato provvedimenti che mirano ad abbattere tutte quelle barriere che impediscono l’accesso ai diversi luoghi a persone con ridotta o impedita capacità motoria, il che non si limita soltanto alle disabilità motorie o sensoriali, ma anche alle famiglie con passeggini, agli anziani con difficoltà motorie, ai turisti che devono trasportare una valigia fino ad arrivare a chi deve semplicemente portare le buste della spesa in casa.

Togliere ogni tipo di barriera è un investimento sul presente e sul futuro ed è un atto di civiltà e razionalità che deve diventare una priorità pubblica.

Vi aspetto, insieme a Stefano Paolicchi – Presidente della Onlus Handy Superabile, Iacopo Melio – Presidente della onlus Vorreiprendereiltreno, Stefano Scaramelli – Presidente della commissione sanità e politiche sociali della Regione Toscana e Alessandro Donati – Sindaco di Colle di Val d’Elsa, per parlare insieme di turismo accessibile e di abbattimento sia delle barriere architettoniche che di quelle dell’informazione.”