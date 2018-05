Passa la Mille Miglia e si ferma a Poggibonsi

Domani, 18 maggio, la storica corsa attraversa il territorio con sosta per controllo orario in centro. Prime Ferrari a partire dalle 10,30 circa

POGGIBONSI. Ultimi preparativi per accogliere il passaggio della Mille Miglia 2018 che attraverserà domani, venerdì 18 maggio, Staggia Senese e Poggibonsi generando come sempre grande attesa. La Mille Miglia 2018 è partita mercoledì 16 maggio a si svolge fino a sabato 19 maggio sul tradizionale percorso Brescia-Roma-Brescia. La capacità di coniugare tradizione, innovazione, creatività, eleganza, bellezze paesaggistiche e stile di vita made in Italy ne ha fatto un simbolo dell’eccellenza italiana nel mondo.

Domani, 18 maggio, le vetture arriveranno a Staggia Senese e entreranno a Poggibonsi attraversando e fermandosi nel centro storico. Il percorso sarà via Senese, via Montenero, via Trento, piazza Berlinguer, piazza Rosselli, via Pertini e piazza Matteotti per girare quindi verso Borgo Marturi e procedere verso Certaldo.

Come sempre ad arrivare saranno prima (intorno alle 10,30) le vetture del Ferrari Tribute to Mille Miglia e del Mercedes-Benz 1000 Miglia Challenge. Quindi passerà (intorno alle 13) la carovana delle auto storiche. Le auto si fermeranno in piazza Berlinguer (in cui sarà in vigore divieto di transito e sosta) e ripartiranno dopo aver fatto il controllo orario in piazza Rosselli. La prima Ferrari ripartirà da Poggibonsi alle 11,05.

La Mille Miglia, che porta la firma a livello nazionale di 1000 Miglia srl, è curata sul territorio da Mauro Morandi con l’associazione Club Auto Storiche Valdelsa che gestisce il passaggio della carovana con la collaborazione dei volontari della Protezione Civile, della Pubblica Assistenza, della Misericordia e di molteplici associazioni del territorio quali Amici di Poggibonsi, Bellavista Escursioni, Vespa Club Valdelsa. Il tutto con la presenza della Polizia Municipale e delle forze dell’ordine.