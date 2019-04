Pasqua in Piazza Arnolfo per i Donatori di Sangue di Colle

L'Associazione sarà presente con uno stand in Piazza Arnolfo insieme ai nuovi pupazzi "Goccia"

COLLE DI VAL D’ELSA. Nuovo appuntamento per i Donatori di Sangue di Colle di Val d’Elsa in occasione della Pasqua. Sabato 20 aprile, ore 10.00-13.00 e 15.00-19.00, e domenica 21 aprile, ore 10.00-13.00, l’Associazione sarà presente con uno stand in Piazza Arnolfo insieme ai nuovi pupazzi “Goccia”. Con una donazione sarà possibile portare a casa uno di questi simpatici peluche, rigorosamente fatti a mano dalle volontarie dell’Associazione e disponibili in varie dimensioni, e così contribuire all’acquisto di un defibrillatore.

I Donatori di Sangue invitano quindi tutta la cittadinanza ad andare a trovarli in Piazza Arnolfo ed a partecipare numerosi all’iniziativa.