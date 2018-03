Nuovi corsi all’Università dell’Età Libera di Colle

Dal mese di marzo tre corsi interessanti ed innovativi

COLLE DI VAL D’ELSA. L’Università dell’Età Libera di Colle di Val d’Elsa, nel suo programma ricco di eventi, organizza a Marzo tre corsi innovativi.

Dal 10 Marzo di sabato alle ore 15:00 si terrà il corso di psicologia “Il Famenco: l’arte di stare bene danzando” che ha l’obiettivo di fornire un’opportunità di scambio per coloro che desiderino riflettere ed interrogarsi sulle connessioni tra Flamenco e benessere psico – fisico.

Il percorso vedrà la collaborazione di due professioniste: la Dottoressa Barbara Bertocci (psicologa e psicoterapeuta) e la Dottoressa Isabella Parrini (esperta di Flamenco e Presidente dell’Associazione AndaluSiena). Le quattro lezioni di due ore saranno teoriche e pratiche e coinvolgeranno i partecipanti con piccole dimostrazioni del flamenco.

Dal 14 Marzo il mercoledì dalle ore 16:30 la Professoressa Franca Salvetti Cossi (vice Presidente dell’Università dell’Età Libera di Colle di Val d’Elsa) svolgerà il corso di letteratura straniera dal titolo “Bob Dylan: tra parole e musica – tra musica e parole”. Le quattro lezioni della durata di due ore daranno ai partecipanti l’occasione di riflettere sui testi del famoso cantante che risentono di diverse influenze letterarie e che affrontano temi politici, sociali e filosofici. A conclusione del percorso vi sarà un’occasione conviviale: un’interpretazione dal vivo che sarà estesa a tutta la popolazione.

Dal 15 Marzo di giovedì alle 17:00 la Dottoressa Sara Dei terrà un corso di storia dell’arte dal titolo “Scultura Toscana fra quattrocento e cinquecento da Jacopo della Quercia a Michelangelo”. Nelle cinque lezioni di due ore verranno approfondite le opere di eminenti artisti tenendo conto del contesto storico e culturale dell’epoca in cui sono vissuti. A fine corso sarà proposta una visita guidata.

Anna Maria Martini spiega che l’Università dell’Età Libera di Colle di Val d’Elsa di cui lei è la Presidente è un ente volto a promuovere Cultura con corsi, conferenze e laboratori di alta qualità aperti ai maggiori di diciotto anni. Tutti i corsi e le conferenze, infatti, permettono di continuare ad apprendere e ad osservare con occhi pieni di stupore le meraviglie che offrono la città di Colle di Val d’Elsa ed il mondo. E’ per perseguire questo obiettivo che a marzo l’Università presenterà tre bellissimi corsi di discipline diverse ma che si intrecciano tra loro. E’ da ricordare che cultura non vuol dire solo patrimonio “materiale” ma anche valorizzazioni di tradizioni che sono trasmessi di generazione in generazione e che penetrano nelle società promuovendo in tal modo il rispetto per la diversità culturale e per la creatività umana. Questo è il caso del Flamenco, dichiarato patrimonio immateriale dell’umanità e ritenuto in vari studi mondiali un toccasana anche per la mente, per la psiche provata dai problemi di ogni giorno, per chi ha difficoltà a relazionarsi con gli altri e per chi ha bisogno di accrescere la propria autostima e la propria autoaccettazione.

Inserire nel programma un corso di Flamenco e psicologia può sembrare bizzarro ma si deve ricordare che la particolare espressività del Flamenco dà la possibilità a tutti di crescere, cambiare e migliorare portando in sé dei valori sociali tutti da riscoprire.

Per ulteriori informazioni sui corsi è possibile rivolgersi presso la sede dell’Università dell’Età Libera di Colle di Val d’Elsa (Piazza dell’Unità dei Popoli 1) o chiamare 0577924472.