Nuovi appuntamenti sul territorio per la lista civica Per Monteriggioni

Domani, martedì 21 maggio appuntamento al Ceppo e a Badesse. Mercoledì 21 maggio a San Martino

MONTERIGGIONI. Nuovi appuntamenti, in quest’ultima settimana di campagna elettorale, per la lista civica Per Monteriggioni a sostegno della candidata sindaco Raffaella Senesi. Domani, martedì 21 maggio, sono due gli incontri in programma: alle ore 18.30 la candidata sindaco e i candidati al consiglio comunale incontreranno gli abitanti del Ceppo e delle zone limitrofe presso il Bar Ristorante Il Ceppo, mentre alle ore 21 l’appuntamento è al Circolo Sparb delle Badesse per incontrare gli abitanti del territorio e presentare la lista e il programma elettorale.

Mercoledì 22 maggio, alle ore 21, invece, la candidata sindaco Raffaella Senesi e i candidati al consiglio comunale della lista Per Monteriggioni saranno a San Martino, presso il Circolo culturale in Via delle Nazioni Unite 5, per incontrare i cittadini delle frazioni di San Martino e La Tognazza e delle principali questioni che riguardano il territorio.

Il programma è consultabile nell’apposita sezione dedicata del blog per-monteriggioni-raffaella-senesi-sindaco.webnode.it/.