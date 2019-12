Natale in piazza a Gaiole in Chianti

Domenica 8 dicembre, dalle ore 15, giochi e laboratori per bambini e la fiera di beneficenza

GAIOLE IN CHIANTI. Il Comune di Gaiole in Chianti apre ufficialmente i festeggiamenti per il Natale, domenica 8 dicembre, a partire dalle 15, in piazza Ricasoli, con l’evento “Natale in piazza, aspettano Babbo Natale” organizzato dalla pro loco con la collaborazione dell’amministrazione comunale.

Il pomeriggio la piazza sarà animata dai giochi e dai laboratori per ragazzi e bambini, inoltre aprirà la fiera di beneficenza e poi ancora, musica con Dj Iaia, merenda e aperitivi.