Monteriggioni: vietato l’uso improprio di acqua potabile

Il provvedimento sarà valido dal 1° agosto al 30 settembre. Fino a 500 euro di multa per i trasgressori

MONTERIGGIONI. Divieto assoluto di usare su tutto il territorio comunale l’acqua potabile proveniente dagli acquedotti urbani e rurali per scopi diversi da quelli igienico – domestici. È quanto prevede l’ordinanza emessa dal Comune di Monteriggioni per il periodo che va da giovedì 1 agosto al 30 settembre. Il provvedimento, che risponde all’invito rivolto dall’Autorità Idrica Toscana ai sindaci dei Comuni della regione, ha come obiettivo la tutela delle riserve di acqua potabile a disposizione, anche alla luce dell’aumento delle temperature e di quello dei consumi per le attività turistiche ed irrigue. Le sanzioni previste per chi dovesse violare il provvedimento vanno dalle 100 alle 500 euro.