Monteriggioni: mercoledì si riunisce il consiglio comunale

Seduta convocata mercoledì 27 novembre alle ore 18.30 nella Sala Consiliare

MONTERIGGIONI. Mercoledì 27 novembre, alle ore 18.30, si riunisce il consiglio comunale di Monteriggioni. La seduta, convocata nella Sala Consiliare, vedrà fra i punti all’ordine del giorno la risposta della giunta all’interrogazione presentata dal gruppo consiliare “Per Monteriggioni Raffaella Senesi Sindaco” sul dato relativo alla percentuale di raccolta differenziata raggiunta dal Comune di Monteriggioni nel primo semestre 2019 e la discussione di una mozione presentata dal gruppo consiliare “Per Giardini Sindaco” sul regolamento per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, Erp, e di un ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare Centrosinistra per Monteriggioni sulla condanna di ogni forma di odio razziale e di terrorismo eversivo dopo i recenti fatti accaduti in provincia di Siena.

La seduta continuerà con l’atto di indirizzo per l’esternalizzazione della mensa scolastica; l’approvazione dello schema di convenzione per la disciplina dei rapporti fra la Società della Salute Senese e il Comune di Monteriggioni per la gestione di attività socio-sanitarie, altre prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e attività di assistenza sociale di competenza del Comune di Monteriggioni; l’approvazione del regolamento sulla collaborazione con i cittadini per la cura, la rigenerazione e la gestione dei beni comuni urbani, di una modifica nel programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021 e nell’elenco annuale delle opere pubbliche per il 2019 e di una variazione nel bilancio di previsione 2019-2021. L’ordine del giorno del consiglio comunale è disponibile sul sito del Comune di Monteriggioni, www.comune.monteriggioni.si.it, nella sezione Avvisi.