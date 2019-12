Monteriggioni: lunedì 30 dicembre si riunisce il consiglio comunale

Fra i punti all'ordine del giorno ci sono la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute dal Comune di Monteriggioni al 31 dicembre 2018

MONTERIGGIONI. Lunedì 30 dicembre, alle ore 18.30, si riunisce il consiglio comunale di Monteriggioni per l’ultima seduta del 2019.

Fra i punti all’ordine del giorno ci sono la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute dal Comune di Monteriggioni al 31 dicembre 2018;

l’approvazione del tracciato della Via Romea Sanese e della convenzione per l’esercizio associato delle funzioni in materia di promozione e comunicazione turistica, manutenzione ordinaria e straordinaria, monitoraggio dell’itinerario; le modifiche alle convenzioni relative alla gestione dell’impianto sportivo di Uopini e alla gestione dei parcheggi e dell’area camper sottoscritte con la Società Monteriggioni Ad 1213; il rinnovo della concessione del servizio di accertamento e riscossione comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; l’adesione all’accordo conciliativo tra l’autorità Ato Toscana Sud e Sei Toscana Srl in materia di quantificazione della morosità tollerata e relativi effetti e il riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, C. 1, Lett. E) D. Lgs. 267/2000 relativo al rimborso delle spese sostenute dalla societa’ Monteriggioni A.D. 1213 per interventi urgenti eseguiti per conto del Comune di Monteriggioni.