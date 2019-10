Monteriggioni: il 31 ottobre si riunisce il consiglio comunale

MONTERIGGIONI. Giovedì 31 ottobre alle ore 18.30 torna a riunirsi il consiglio comunale a Monteriggioni, nella Sala consiliare del Municipio. La seduta vedrà fra i punti all’ordine del giorno la ratifica di alcune variazioni al bilancio di previsione per il 2019 e l’approvazione della convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di segreteria comunale tra i Comuni di Monteriggioni e Monterotondo Marittimo, del regolamento per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, Erp, e di alcune modifiche al Regolamento per la l’applicazione dell’imposta di soggiorno.

L’ordine del giorno del consiglio comunale è disponibile sul sito del Comune di Monteriggioni, www.comune.monteriggioni.si.it, nella sezione Avvisi.