Monteriggioni: continua la disinfestazione contro le zanzare

Interventi nelle aree pubbliche fino a settembre. Si raccomanda la collaborazione per le aree private

MONTERIGGIONI. Andrà avanti fino al mese di settembre il programma di disinfestazione contro le zanzare avviato dall’amministrazione comunale di Monteriggioni fin dallo scorso giugno nelle aree pubbliche su tutto il territorio comunale. L’ultimo intervento è stato svolto la scorsa settimana e il prossimo è previsto nel mese di agosto.

Gli interventi a cura dell’amministrazione comunale vengono effettuati sul suolo pubblico e prevedono la nebulizzazione di sostanze insetticide tramite interventi di turboatomizzazione. Nelle aree private è indispensabile e fondamentale la collaborazione dei cittadini, che hanno un ruolo attivo nella prevenzione della diffusione delle zanzare e possono aiutare a ridurre i focolai di riproduzione degli insetti nelle aree in cui il Comune non può intervenire. Per questo motivo, si raccomanda di evitare i ristagni di acqua che favoriscono la formazione delle larve e di utilizzare i composti antilarvali che riducono la proliferazione degli insetti. Nei giorni degli interventi di disinfestazione, previsti venerdì 23 agosto e venerdì 20 settembre, si raccomanda di tenere chiuse le finestre, di non stendere panni all’esterno e di tenere al chiuso gli animali domestici.