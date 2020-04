Monteriggioni: Consiglio comunale in videoconferenza il 6 aprile

Fra i punti all’ordine del giorno il bilancio di previsione 2020

MONTERIGGIONI. Seduta in videoconferenza lunedì 6 aprile, alle ore 18.30, per il consiglio comunale di Monteriggioni. L’ordine del giorno vede, come temi fondamentali, l’approvazione del bilancio di previsione per il 2020, del piano delle opere pubbliche 2020-2022, del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022, delle aliquote Imu per l’anno in corso e di una modifica al regolamento per determinare l’aliquota di compartecipazione dell’Addizionale Comunale IRPEF. Nel corso della seduta sarà approvata anche la sospensione dei termini di pagamento per i servizi di mensa e trasporto scolastici per l’anno scolastico 2019-2020 a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 (Coronavirus).