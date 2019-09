Monteriggioni: anno scolastico al via con saluto del Comune

Il sindaco Andrea Frosini e l’assessore all’istruzione, Diana Nisi oggi nelle scuole dell’Istituto comprensivo

MONTERIGGIONI. Il sindaco di Monteriggioni, Andrea Frosini e l’assessore all’istruzione, Diana Nisi hanno portato questa mattina, lunedì 16 settembre il saluto e l’augurio di buon anno scolastico da parte di tutta l’amministrazione comunale agli alunni delle scuole dell’Istituto comprensivo di Monteriggioni.

“L’amministrazione comunale – afferma il primo cittadino di Monteriggioni, Andrea Frosini – ha voluto salutare i bambini e i ragazzi che frequentano le nostre scuole per augurare loro un buon inizio di anno scolastico, con l’auspicio che possa essere ricco di nuove occasioni di crescita e di formazione. L’augurio è esteso anche ai bambini dell’asilo nido e delle scuole dell’infanzia, tutti cittadini di domani per i quali l’amministrazione comunale ha a cuore un’istruzione e una formazione di qualità ed è attenta alle loro esigenze di crescita. Prossimamente, provvederemo anche ad avviare percorsi educativi sull’ambiente – aggiunge Frosini – come quello promosso da Acquedotto del Fiora per introdurre le borracce nelle scuole. Dal prossimo consiglio comunale, le stesse borracce saranno messe a disposizione anche dei nostri consiglieri comunali, ancora grazie ad Acquedotto del Fiora che le ha fornite”.

“Il Comune di Monteriggioni – aggiunge Diana Nisi, assessore all’istruzione – è attento, da sempre, alla formazione e all’istruzione in ogni ordine e grado e continueremo a lavorare per rispondere al meglio alle esigenze degli alunni e delle loro famiglie. L’iniziativa di Acquedotto del Fiora, che abbiamo accolto con piacere, rafforza l’impegno educativo al rispetto dell’ambiente, che parte dai più piccoli per raggiungere tutti i cittadini”.