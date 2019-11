Monteriggioni AD 1213 cerca personale per servizi turistici

Domande aperte fino al 20 novembre

MONTERIGGIONI. La società Monteriggioni AD 1213 srl ha pubblicato l’avviso per la formazione di una graduatoria di personale per lo svolgimento di lavoro part time e full time a tempo determinato per la gestione di servizi turistici affidati alla Monteriggioni AD 1213 srl da parte del Comune di Monteriggioni, quali accoglienza turisti, bigliettazione, front office e back office, organizzazione di eventi e attività di segreteria. Le domande possono essere presentate fino alle 13 di mercoledì 20 novembre, con invio per posta certificata all’indirizzo mail annodomini1213@pec.monteriggioniturismo.it oppure con consegna a mano presso l’Ufficio Turistico di Monteriggioni che ha sede nel Castello di Monteriggioni, aperto tutti i giorni, tranne il martedì, dalle ore 10 alle ore 13.30 e dalle ore 14 alle ore 16.

Per informazioni su bando, requisiti e modalità di presentazione della domanda e per scaricare il relativo modulo, è possibile consultare la pagina Internet dedicata a Monteriggioni A.D. 1213.