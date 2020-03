Montepulciano, bene lo stop alle imposte comunali

E’ un provvedimento che va esattamente nella direzione di quanto richiesto pubblicamente dalla Cna nei giorni scorsi a tutti i Comuni

MONTEPULCIANO. Cna Siena plaude il comune di Montepulciano, che ha differito al prossimo 30 giugno i termini del pagamento e altri adempimenti, ad iniziare dell’imposta sulla pubblicità, della tassa di soggiorno, tassa rifiuti Tari e Tosap. E’ un provvedimento che va esattamente nella direzione di quanto richiesto pubblicamente dalla Cna nei giorni scorsi a tutti i comuni. Ci auguriamo che l’esempio di Montepulciano sia seguito dagli altri comuni del territorio. Per combattere la crisi generata dal Covid – 19 c’è bisogno di atti immediati ed anche il tempo è un fattore fondamentale per stare vicino ed aiutare il mondo delle imprese e del lavoro in generale.