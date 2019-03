“M’illumino di meno”: luci spente al torrione San Francesco

L’amministrazione comunale di San Gimignano partecipa alla Giornata Internazionale del Risparmio Energetico promossa dalla trasmissione radiofonica Caterpillar di Radio2

SAN GIMIGNANO. Al buio per sensibilizzare cittadini e turisti al risparmio energetico. Oggi, venerdì 1 marzo, l’amministrazione comunale di San Gimignano aderisce a “M’Illumino di meno”, giornata Internazionale del Risparmio Energetico promossa dalla trasmissione radiofonica Caterpillar di Radio2. Per l’intera giornata luci spente in uno dei monumenti posti lungo le mura della città: il Torrione San Francesco a Porta San Giovanni. L’adesione a M’illumino di meno vuole rappresentare per l’amministrazione comunale di San Gimignano un forte segnale ed un impulso fondamentale per le generazioni di oggi e di domani per la valorizzazione della migliore etica di buone pratiche ambientali. «Un appuntamento a cui aderiamo con orgoglio ogni anno – dichiara l’assessore all’ambiente del Comune di San Gimiganno Niccolò Guicciardini – perché non bisogna mai abbassare la guardia sulla tutela dell’ambiente e del mondo che ci ospita. Un’adesione simbolica che conferma l’attenzione di San Gimignano alle buone pratiche ambientali, nel rispetto anche delle future generazioni».