SINALUNGA. Si informano gli abitanti di Sinalunga e dintorni che da questa settimana lo store mobile di Estra è presente, tutti i martedì dalle 09:00 alle 13:00, in Piazza Garibaldi a Sinalunga (in occasione del mercato) e l’ultimo sabato del mese sempre dalle 09:00 alle 13:00 in Piazza del Popolo a Bettole.