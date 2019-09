Libro intervista a Stefano Scaramelli: presentazione in anteprima il 21 settembre

Appuntamento alle ore 16,00 presso il Dopolavoro Rurale La Foce. Interverrà il giornalista Leonardo Mattioli

PIENZA. Il percorso umano e politico, gli incontri, le vicende intense, alcune inedite, al centro del libro intervista a Stefano Scaramelli, del giornalista Leonardo Mattioli. Il libro che viene presentato in anteprima con le prime copie esclusive stampate a colori, sabato 21 settembre alle ore 16 al Dopolavoro Rurale La Foce (Strada della Vittoria 90, Pienza), è l’intervista che Scaramelli aveva annunciato in luglio e rilasciata in agosto. La presentazione sarà l’occasione per fare il punto anche sul quadro politico attuale e per offrire nuovi elementi di riflessione.

Nella foto Mattioli e Scaramelli durante l’intervista fatta proprio al Dopolavoro Rurale La Foce