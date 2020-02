“Le dinamiche di genere” nell’incontro dell’Università dell’Età Libera

Venerdì 21 febbraio alle 16,30 nei locali del Centro Insieme conferenza curata da Ilaria Fabbri, psicologa e psicoterapeuta

POGGIBONSI. Nuovo appuntamento nell’ambito della serie di conferenze organizzate dall’Università dell’Età Libera Viviana Cardinali per il periodo gennaio-marzo 2020 con il patrocinio dell’amministrazione.

Il prossimo incontro sarà dedicato al tema “Le dinamiche di genere: cosa sono e come si sono strutturate nel tempo” e l’argomento sarà curato dalla dottoressa Ilaria Fabbri. La conferenza, aperta come di consueto a tutta la cittadinanza, avrà luogo venerdì 21 febbraio, alle 16,30, nei locali dell’Università dell’Età Libera presso il Centro Insieme in via Trento.

Ilaria Fabbri, psicologa e psicoterapeuta, è membro del Gruppo di Lavoro dell’OPT “Psicologia & Salute di Genere” e coordinatrice del Gruppo di Lavoro Territoriale dell’OPT per la provincia di Siena. Ha collaborato con l’Osservatorio di Psicologia nei Media (OPM) svolgendo il ruolo di redattrice e pubblicando articoli online.