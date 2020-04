L’azienda Busini Srl dona 4000 mascherine ai comuni della Valdelsa

Questo bene così importante e di difficile reperimento attualmente nell’intero panorama nazionale sarà in particolare usato per la protezione degli ospiti anziani e del personale delle Rsa

VALDELSA. 4000 mascherine chirurgiche con standard FFP2, destinate a FTSA sono state donata dall’azienda Busini srl alle Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa in accordo con i comuni di Colle Val d’Elsa, Casole, Poggibonsi, San Gimignano.

Questo bene così importante e di difficile reperimento attualmente nell’intero panorama nazionale sarà in particolare usato per la protezione degli ospiti anziani e del personale.

Le mascherine in questione sono state prodotte in Cina con alti standard produttivi, certificate CE e FDA, fanno parte di importazioni che l’azienda Busini, leader in Italia nel settore del merchandising di alto livello, sta ad elevati ritmi portando avanti per rispondere alla notevole richiesta da parte di banche, enti, aziende.

Marco Busini, Ad della Busini srl così commenta questo scelta: “Abbiamo scelto di fare questo gesto, in accordo coi Sindaci, in supporto al grande lavoro che le Amministrazioni sono impegnate a fare. Questi tempi ci insegnano che come sottolineato da Papa Francesco siamo tutti in una stessa barca, dobbiamo aiutarci e remare tuti nella stessa direzione anche noi abbiamo voluto dare il nostro contributo”.