POGGIBONSI. È in corso da ieri, 3 febbraio 2020, un guasto tecnico sulla linea telefonica che ha comportato il blocco delle linee aziendali per la Zona Distretto dell’Alta Val d’Elsa, principalmente per l’area di Poggibonsi.

L’Azienda USL sud est ha provveduto a fare le immediate verifiche e a segnalare alla ditta il guasto, che si è appurato essere di notevole entità.

I disagi per la cittadinanza e per i dipendenti dell’AUSL si protrarranno anche per oggi a causa della gravità del guasto.