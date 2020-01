Lavori di manutenzione programmata ad Abbadia e Piancastagnaio

L'intervento dei tecnici di AdF lunedì 3 febbraio

ABBADIA SAN SALVATORE. Lunedì 3 febbraio dalle 8.30 alle 10.30 i tecnici di AdF effettueranno un intervento di manutenzione programmata ad Abbadia San Salvatore, per allacciare nuove utenze sulla rete idrica in via Pinelli. per consentire i lavori sarà temporaneamente sospesa l’erogazione di acqua alle utenze situate in via D’Azeglio, via U. Bassi, via Curtatone, via Nazionale, via La Marmora, via Pinelli, via Fanti, via Cialdini, via Carlo Alberto e via Cavallotti. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, alle 11 del giorno stesso.

Qualora si dovesse verificare un’interruzione del flusso superiore alle 12 ore, sarà attivato un servizio di emergenza. AdF invita gli utenti a segnalare eventuali interruzioni superiori alle 12 ore chiamando il numero verde 800 356935, gratuito sia da rete fissa che da mobile e in funzione 24 ore su 24.

Piancastagnaio, intervento di manutenzione programmata in via delle Acacie

Tecnici di AdF al lavoro lunedì 3 febbraio dalle 8.15 alle 12.30

Intervento di manutenzione programmata a Piancastagnaio. Lunedì 3 febbraio dalle 8.15 alle 12.30 i tecnici di AdF saranno al lavoro in via delle Acacie, determinando la temporanea sospensione dell’erogazione di acqua alle utenze di tale via e di via Fratelli Rosselli, via Don Minzoni e via Buozzi. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, alle 13 del giorno stesso.

