“La Terazza”: esordio invernale a fine anno

Andrea Pezzi e Lorenza Foschini presentano i loro nuovi libri. Domenica 29 il primo appuntamento, accanto ad altri eventi

SAN CASCIANO DEI BAGNI (SIENA) – “La Terrazza” di San Casciano Bagni esordisce in versione invernale, in occasione delle feste natalizie. Il primo appuntamento è con Andrea Pezzi, in programma domenica 29 (ore 19) al teatro comunale dei Georgofili Accalorati dove si svolge, poco prima, il tradizionale concerto di fine anno della locale Filarmonica (ore 17). Al centro dell’incontro con il noto dj e conduttore televisivo (oggi imprenditore in ambito digitale), legato a San Casciano come tanti altri protagonisti della “Terrazza”, è il suo recentissimo libro dal titolo “Io sono. Gli altri per incontrare me stesso”, edito dalla Nave di Teseo. L’argomento del volume è l’uomo in quanto essere intelligente, ovvero «capace di acquisire e applicare conoscenze e competenze complesse». Se prendiamo per buona questa definizione del dizionario Oxford, possiamo prefigurare che verremo presto superati dagli algoritmi di intelligenza artificiale. Purtroppo, le nostre forme sociali camminano al di fuori dell’ordine dell’intelligenza possibile all’uomo: la politica, la logica stessa con cui facciamo impresa e progresso, non sono centrate nel gioco della funzionalità integrale dell’umano; non hanno per scopo la ricerca di quell’intima pace che ogni persona sperimenta quando l’istinto evolutivo è pienamente realizzato producendo salute, limpidezza di coscienza e quel particolare piacere che si coglie contemporaneamente in modo sensoriale, intellettuale e spirituale. La formazione moderna si occupa dell’acquisizione di conoscenze e di competenze tecniche, ma pochissimi concentrano la loro attenzione sull’essere umano che poi le utilizza. Tutti scrivono informazioni sulla coscienza degli individui allo scopo di guidarne le scelte che, con ruoli diversi, ognuno è chiamato a fare. “Io sono” è un libro che nasce dal desiderio di rimettere l’umano al centro del dibattito culturale, ridefinendo e radicando nel mondo della vita il senso stesso dell’intelligenza. In serata (ore 21) gioco della tombola al circolo Auser di Celle. Venerdì 3 gennaio (ore 19) la giornalista e scrittrice Lorenza Foschini, altra affezionata “cittadina” di San Casciano Bagni, anche lei alle prese con la sua ultima fatica, una storia d’amore e d’amicizia dal titolo “Il vento attraversa le nostre anime”, edito da Mondadori, sempre al teatro comunale dei Georgofili Accalorati.