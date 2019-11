La nuova illuminazione a Bosco Isabella a Radicofani

Sabato 30 novembre l’inaugurazione (ore 18,30)

RADICOFANI (VAL D’ORCIA) – Il nuovo impianto di illuminazione di Bosco Isabella, realizzato dal Comune di Radicofani, verrà inaugurato dal sindaco Francesco Fabbrizzi sabato 30 novembre, ovviamnte in un’ora consona per apprezzarne la suggestione (alle 18.30). Il Bosco Isabella è un gioiello della cittadina valdorciana: lambisce il centro storico, è un giardino romantico-esoterico che si estende per 2,5 ettari. Recenti restauri e, adesso, nuove luci, consentono di apprezzarne al meglio il fascino, in qualsiasi ora del giorno o della notte.