La Lega inaugura la sede di Poggibosi

POGGIBONSI. Avverrà questo Sabato 25 gennaio, dalle ore 16:00 in poi l’inaugurazione della sede di Poggibonsi della Lega Salvini Premier, situata in Via Pisana n. 10 (sopra al supermercato Tigotà), alla presenza del Commissario provinciale Sen. Tiziana Nisini ed il Commissario nazionale On. Daniele Belotti, insieme alla partecipazione di altri parlamentari e consiglieri regionali.

Ad anunciarlo è il Segretario della sezione Valdelsa Riccardo Galligani: “Questa sede rappresenta il primo passo verso il consolidamento sul territorio e sarà il primo punto di riferimento della Lega non solo di Poggibonsi ma per tutta la Valdelsa. Dopo anni di incessante attività e di presenza sul territorio è arrivato il momento di dotarsi di un punto di riferimento fisico e riconoscibile per tutti quei cittadini che si vogliono avvicinare al nostro partito e che hanno bisogno di incontrarci.

Non ci dimentichiamo che nonostante non siamo riusciti a centrare la vittoria alle scorse comunali, quello della Lega a Poggibonsi è stato tra i migliori risultati elettorali a livello regionale sia in rapporto alla crescita rispetto alla tornata elettorale precedente, sia considerando la differenza tra il dato delle europee e quello delle comunali, così come Colle di Val d’Elsa è stato uno dei pochi comuni toscani dove con i voti della Lega è stato possibile raggiungere il ballottaggio, segnali che indicano come il lavoro che è stato fatto nel corso degli anni abbia portato i suoi frutti e come ci sia un crescente interesse e consenso dei cittadini per la Lega. Per il futuro abbiamo obiettivi ambiziosi e crediamo che la presenza fisica di una sede sia un valore aggiunto importante. Invitiamo i nostri elettori e simpatizzanti a partecipare a questa grande festa di inaugurazione”.