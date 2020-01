“La calunnia è un venticello”: serata solidale al Poliziano

I proventi dello spettacolo saranno devoluti all'Associazione Donatori Midollo Osseo

MONTEPULCIANO. Grande serata sabato 1 febbraio a Montepulciano all’insegna della solidarietà e a favore dell’Associazione Donatori Midollo Osseo (ADMO).

Sul palco del Teatro Poliziano “La calunnia è un venticello”, commedia brillante in vernacolo portata in scena dalla Compagnia del Polvarone di Arezzo.

Si tratta di una delle compagnie più attive e brillanti del Teatro Amatoriale Toscano che ha all’attivo numerosi premi e riconoscimenti. La particolarità del gruppo Aretino è che si tratta di sceneggiature tutte originali ed in vernacolo scritte dalla regista Roberta Sodi che anche una delle attrici principali dello spettacolo.

LA CALUNNIA E’ UN VENTICELLO è una pièce brillante, divertente ed originale che sicuramente catturerà l’attenzione e le simpatie del pubblico del Teatro Poliziano.

La serata è finalizzata alla raccolta fondi per l’ADMO di Montepulciano e si svolge in collaborazione con Banca Valdichiana, Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte, Pro Loco Montepulciano, AVIS, AIDO, Centro Sicurezza, Lions Club Chianciano Terme e con il patrocinio del Comune di Montepulciano.

I biglietti sono esclusivamente in vendita presso Pro-Loco Montepulciano (posto unico € 10,00)