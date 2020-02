Italia Viva Chiusi: confronto aperto su tematiche locali e nazionali

Il gruppo ha eletto i propri coordinatori locali: Davide Canini ed Elisa Manieri. Deciso anche un garante: Domenico Casaglia

SIENA. Due coordinatori locali e un garante, la presenza ai mercati settimanali, il confronto e l’elaborazione delle idee sul futuro del territorio ogni sabato. È il programma di Italia Viva Chiusi che ha eletto i propri coordinatori locali: Davide Canini ed Elisa Manieri a cui si aggiunge la figura del garante, Domenico Casaglia. “Tutte le mattine del sabato saremo nella nostra sede di Via Isonzo a Chiusi Stazione per il confronto aperto – spiega Davide Canini – sulle tematiche locali e nazionali. Ogni due settimane saremo presenti ai mercati di Chiusi Città e di Chiusi Stazione. Vogliamo stare fra la gente e ascoltare le istanze di tutti. Lo nostra casa innovativa e riformista si sta costruendo pezzo per pezzo, l’apertura alla società civile, alle idee, al confronto e al dialogo sulle criticità saranno il faro del nostro agire”.