Insieme per Gaiole incontra gli elettori

GAIOLE IN CHIANTI. Lorenzo Ruffoli, candidato sindaco ed i candidati consiglieri della lista civica ”Insieme per Gaiole” promuovono un incontro pubblico

alla Società Filarmonica giovedì 23 maggio alle ore 20,00 per la chiusura della campagna elettorale. Sarà offerto un buffet ai partecipanti. E’ gradita la prenotazione ai numeri 3357523582 Ruffoli, 3383652162 Mangiameli, 3395333162 Coli o tramite mail insiemepergaiole@gmail. com.