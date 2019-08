Inizio agosto in musica a Casole d’Elsa

CASOLE D’ELSA. Settimana dedicata alla musica a Casole d’Elsa.

Iniziamo lunedì 5 agosto, alle ore 21:15, nella collegiata di Santa Maria Assunta, si terrà il Concerto di musica classica con il trio statunitense composto da Geoff Merrill al pianoforte, David Miller al flauto traverso e Paulette Miller all’arpa; l’ingresso è gratuito.

In occasione de “I martedì di Casole”,il 6 agosto, in centro storico si svolgerà il mercatino dell’artigianato e lo spettacolo di danza Born to Dance 2019 con oltre 100 ballerini a cura della scuola Odissea 2001 (ore 21:30, piazza Luchetti, ingresso gratuito).

Mercoledì, Concerto di musica classica con le musiciste Yumiko Okabe (pianoforte) e Nobuko Ogasawara (violino) alle ore 21:30 in collegiata; ingresso gratuito.

Venerdì 9 agosto, nella pieve di Mensano, concerto della Musicando Academy Orchestra diretto dal M° Matthieu Mantanus. A Mensano si esibiranno circa cinquanta musicisti arrivati da tutto il mondo. Il concerto inizierà alle 21:00, l’ingresso è gratuito.

Per maggiori informazioni:

Museo Civico Archeologico e della Collegiata

e Ufficio Turistico

Piazza della Libertà, 5

53031 Casole d’Elsa (SI)

Tel. 0577/948705

e-mail: museo@casole.it; uff_turistico@casole.it

www.casole.it – facebook: Museo di Casole e Ufficio Turistico