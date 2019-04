Infanzia, aperte le domande per i Buoni scuola

Da oggi, 3 aprile, possibile fare domanda per la misura della Regione Toscana a sostegno della frequenza delle scuole d’infanzia. Obiettivo: abbattimento tariffe

POGGIBONSI. Aperte le domande per i Buoni scuola 2018-2019, misura della Regione Toscana per sostenere la frequenza delle scuole dell’infanzia paritarie, private e degli enti locali. Per presentare domanda c’è tempo fino alle 13 del 18 aprile presso l’ufficio protocollo del Comune all’ Accabì. I Buoni scuola sono una misura finalizzata a sostenere la frequenza delle scuole dell’infanzia (3-6 anni) attraverso l’assegnazione di buoni da utilizzarsi a parziale o totale copertura delle spese sostenute per la frequenza (retta mensile). I contributi saranno erogati sulla base del budget che la Regione assegnerà al Comune, a sua volta legato alle risorse disponibili e alla graduatoria.

Tutti i requisiti per partecipare al bando (fra cui limite Isee 30.000 euro) sono disponibili all’Urp e sul sito internet del Comune.