Incontro su “Piero Bottoni urbanista a San Gimignano

SAN GIMIGNANO. “Piero Bottoni urbanista a San Gimignano. Un piano per ricucire passato, presente e futuro”. Questo il tema al centro dell’incontro che si terrà sabato 2 marzo, alle ore 16, presso la Sala Tamagni del Comune di San Gimignano (via San Giovanni, n. 36-38). L’iniziativa si pone lo scopo di avviare una riflessione tanto sul portato di una significativa esperienza di pianificazione urbanistica della seconda metà degli anni cinquanta quanto sul contributo di Piero Bottoni, architetto milanese che fu tra i principali interpreti del Razionalismo italiano così come della sua revisione critica, alla tutela e valorizzazione dei caratteri identitari di San Gimignano. All’incontro interverranno: Niccolò Guicciardini, vicesindaco del Comune di San Gimignano; Carolina Taddei, assessore alla Cultura del Comune di San Gimignano; Renzo Riboldazzi, professore associato di Urbanistica del Politecnico di Milano.