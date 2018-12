Incontri con i cittadini: martedì l’iniziativa conclusiva alle Badesse

L’incontro è promosso dal Pd di Monteriggioni per discutere dei temi del territorio

MONTERIGGIONI. Giunge al termine il ciclo di incontri con i cittadini promossi dall’Unione Comunale del Partito democratico di Monteriggioni. Martedì 4 dicembre l’ultimo incontro si terrà alle ore 21,15 presso il Circolo Sparb in località Badesse per affrontare con i cittadini di Badesse e di Uopini le principali questioni del territorio in vista anche del turno elettorale del prossimo anno. All’iniziativa pubblica interverranno gli amministratori comunali. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.pdmonteriggioni.com o seguire la pagina Facebook del Partito democratico Monteriggioni.