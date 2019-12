“Il viaggio del piccolo Babbo Natale” al centro delle letture per i bambini

Domani, martedì 17 dicembre alle 17,30 in biblioteca, nuovo appuntamento per Storie in Miniatura, minirassegna dedicata ai più piccoli

POGGIBONSI. Nel profondo Nord, al villaggio dove abitano tutti i Babbi Natale, i preparativi procedono come ogni anno: i regali sono pronti e le slitte sono state lucidate per il grande viaggio della notte di Natale. All’improvviso i Babbi Natale si ammalano e non possono mettersi in viaggio per nessun motivo. E un guaio terribile! Ma al Piccolo Babbo Natale viene un’idea….”.

Questo è “Il grande viaggio del piccolo Babbo Natale”, la favola al centro del prossimo incontro di Storie in Miniatura che si svolge domani, martedì 17 dicembre alle 17,30 alla biblioteca comunale Gaetano Pieraccini negli spazi appositamente allestiti.

“Quello di domani – ricorda l’assessore alle Politiche Educative Susanna Salvadori – è il secondo appuntamento di questo anno educativo per quanto riguarda Storie in Miniatura che è iniziata nell’ambito del nostro festival della Pedagogia Lef. Questa rassegna, che coinvolge direttamente il personale dei nostri servizi educativi, è giunta ormai alla sesta edizione ed ha riscontrato una crescente partecipazione sia da parte dei bambini che delle famiglie. Questo fa piacere perché Storie in Miniatura è destinata ai più piccoli ed è un’occasione per promuovere la lettura ad alta voce, per rafforzare la sinergia con la nostra biblioteca e anche per far conoscere la qualità dei nostri servizi e del personale che vi opera quotidianamente”.

Storie in Miniatura infatti è la minirassegna di letture animate per bambini e bambine promossa dal personale dei servizi educativi comunali, ovvero dei nidi La Coccinella e Rodari e delle scuole dell’infanzia La Tartaruga e Mastro Ciliegia. Il prossimo incontro sarà dedicato in particolare ai bambini dai 3 ai 6 anni e avrà la regia del personale della scuola d’infanzia Mastro Ciliegia.

La favola al centro dell’iniziativa sarà “Il grande viaggio del piccolo Babbo Natale” di Anu Stohner e illustrata da Henrike Wilson. Già definito il calendario dei prossimi appuntamenti. Storie in Miniatura riprenderà il 21 gennaio (incontro a cura del nido La Coccinella) e proseguirà il 25 febbraio (a cura della scuola d’infanzia La Tartaruga), il 24 marzo (a cura del nido Rodari), il 21 aprile (a cura di Mastro Ciliegia), il 19 maggio (a cura della Coccinella), il 9 giugno (a cura di Rodari). Gli appuntamenti sono sempre di martedì e sempre alle 17,30 in biblioteca.