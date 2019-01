“Il fiore di Vincenzo” primo appuntamento del 2019 con Storie in Miniatura

Martedì 22 gennaio alle 17,30 in biblioteca torna la rassegna di letture animate per bambini curata dal personale dei servizi educativi comunali

POGGIBONSI. “Oggi, a scuola, Vincenzo ha disegnato un grande, bellissimo fiore arancione. Ne è molto fiero: è il disegno più bello che gli sia mai riuscito. Quando suona la campanella, Vincenzo corre a casa e, per strada, lo mostra a tutti quelli che incontra. Ma nessuno sembra apprezzare nella maniera giusta il suo fiore…”. Sarà “Il fiore di Vincenzo” la favola al centro del primo appuntamento del 2019 con Storie in Miniatura, minirassegna per piccoli e piccolissimi promossa dall’amministrazione e curata direttamente dal personale dei servizi educativi comunali. Un percorso di letture animate in biblioteca che si svolge per il quinto anno consecutivo e che è stato accolto da una crescente partecipazione.